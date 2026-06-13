AKP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözüer, basın toplantısı düzenleyip “İzmir Çiğli 2. Ana Jet üssü Akhisar’a taşınacak, adı da Akhisar Jet Üssü olacak” diyerek net bir dille açıklama yaptı.



Milli Savunma Bakanlığı ise “Basında yer alan bu bilgi doğru değildir. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda Manisa’daki Akhisar Hava Meydan Komutanlığı’nın kabiliyetlerinin geliştirilerek daha etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir” dedi.





AKP'LİYE NE SORUŞTURMA VAR NE GÖZALTI



Ancak yanıltıcı bilgiyi AKP’li ilçe başkanının verdiğinden ise hiç bahsedilmedi. Gazeteciler son yıllarda “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” iddiasıyla tutuklanırken, basın toplantısı ile jet üssünün taşınacağını öne süren Sözüer hakkında hiçbir işlem yapılmadı.