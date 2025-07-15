Geçtiğimiz yıllarda ayçiçek yağı tedarikinde yaşanan sıkıntılar, Türkiye'de üretilen ayçiçek yağlarının yurt dışına satışının yasaklanmasına neden olmuştu.



Hızla artan fiyatlar ile çok sayıda market yağ satışında 'kota' uygulamasına başlarken, bu kış da benzer gelişmelerin yaşanabileceği öğrenildi.





MARKETLER SATIŞA KISITLAMA GETİRDİ



Ankara'da çok sayıda market, ayçiçeği tedarikinde yaşanan sorunları gerekçe göstererek, müşteri başına en fazla 2 litrelik ay çiçek yağı satışına başladı. Söz konusu durumun kış aylarında daha kötüye gitmesi ve Türkiye genelinde uygulanması ihtimali endişeye neden olurken, haberi duyanlar satışlara kısıtlama gelmeden önce marketlere akın etti.

HEM ZAM HEM TEDARİK SORUNU YAŞANABİLİR



Önceki yıllarda meydana gelen sorunu aşmak için Rusya'dan tonlarca ayçiçek yağı siparişi veren Türkiye'de, bu yıl meydana gelebilecek tedarik sorunu için hangi önlemler alındığı bilinmiyor.



Küresel ısınmayla birlikte ayçiçek rekoltelerinde yaşanan sert düşüşün dünya genelinde bir soruna yol açtığını belirten uzmanlar, 2022 yılında ayçiçek yağları için uygulanan ihracat yasağının geri dönebileceğinin sinyallerini verdi.