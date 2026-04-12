Türkiye'de geçtiğimiz yıl meydana gelen zirai don faciası, tonlarca ürünün çöpe gitmesine neden olmuş, yaz aylarında kiraz başta olmak üzere birçok ürün binlerce liradan tezgahlarda satışa sunulmuştu.



Bu yıl da benzer hadiselerin yaşanmasından endişe eden üreticiler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zirai don uyarısının ardından tarlaya koştu.





ATEŞ YAKIP SABAHA KADAR NÖBET TUTTULAR



Manisa Demirci’de hava sıcaklıklarının sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi nedeniyle çiftçiler kırmızı alarm verdi.



Badem üreticileri, ürünlerini korumak amacıyla dumanlama yöntemi kullanarak, bahçelerinde ‘zirai don nöbeti’ başlattı. Yarına kadar sürmesi beklenen dondurucu soğuklara karşı çiftçiler, tarlalarına yerleştirdikleri saman balyaları ve badem kabuklarını yakıyor.





JANDARMA DESTEK VERDİ



Bir yandan zirai don riski nedeniyle tarlada bekleyen çiftçiler, diğer yandan da tarla hırsızlarına karşı dört gözle nöbet tuttu. Kilogram fiyatı binlerce lirayı bulan mahsuller için tarlada hırsız avına çıkan çiftçilere, gece görüşlü kameralar ile Jandarma güçleri de destek verdi.













