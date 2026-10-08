İtalya'nın Sardinya Adası'nda bulunan Bolotana köyü, uzun yaşam süreleriyle bilim insanlarının dikkatini çekti. Frontiers in Aging dergisinde yayımlanan araştırmada, köydeki kadınların yaşam beklentisinin ülke ortalamasının belirgin şekilde üzerinde olduğu ortaya konuldu. Araştırmacılar, Bolotana'yı kadınların en uzun yaşadığı yerleşimlerden biri olarak değerlendirdi.

KADINLARIN YAŞAM SÜRESİ DİKKAT ÇEKTİ

2021 ile 2025 yılları arasındaki demografik veriler kullanılarak gerçekleştirilen araştırmada, Bolotana'da 70 yaşındaki bir kadının kalan yaşam beklentisi 20,85 yıl olarak hesaplandı. Aynı değer Nuoro ilinde 18,61 yıl, Sardinya genelinde 18,4 yıl ve İtalya genelinde 18,06 yıl olarak kaydedildi. Bolotana'daki kadınların 70 yaşındaki yaşam beklentisi ve 100 yaşına ulaşma olasılığı bakımından dünya çapında Hong Kong'un ardından ikinci sırada bulunduğu belirtildi.

100 YAŞINA ULAŞMA İHTİMALİ NE KADAR?

Araştırmanın sonuçlarına göre Bolotana'da yaşayan 70 yaşındaki bir kadının 100 yaşına ulaşma ihtimali yüzde 13,83 olarak belirlendi. Bu oran Nuoro ilinde yüzde 4,33, Sardinya genelinde yüzde 4,43 ve İtalya genelinde yüzde 3,54 seviyesinde kaldı. Köydeki erkeklerin de ülke ortalamasından daha uzun yaşadığı ancak kadınlardaki kadar belirgin bir farklılık göstermediği tespit edildi. Bolotana'da 70 yaşındaki erkeklerin 100 yaşına ulaşma ihtimali yüzde 4,92 olarak hesaplanırken İtalya genelinde bu oran yüzde 1,41 oldu.

TARİHİ KAYITLAR TEK TEK İNCELENDİ

Araştırma döneminde nüfusu 2 bin 266 olan Bolotana'da 100 yaşını aşan kişilerin bulunması, bilim insanlarını bölgeyi incelemeye yöneltti. Chicago Illinois Üniversitesinden epidemiyolog S. Jay Olshansky, köydeki uzun yaşam verilerinin yüzyıllar öncesine uzanan belediye ve vaftiz kayıtlarıyla doğrulandığını açıkladı. Araştırmacılar, tarihi belgeler sayesinde 100 yaşını aşan kişilerin doğum ve ölüm bilgilerini bağımsız olarak kontrol edebildiklerini belirtti.

KÖYDEKİ KADINLAR NEDEN UZUN YAŞIYOR?

Bilim insanları, Bolotana'daki kadınların olağanüstü uzun yaşamasını sağlayan nedenlerin henüz kesin olarak belirlenmediğini açıkladı. Araştırmacılar genetik özellikler, beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite, aile desteği, toplumsal dayanışma ve sağlık hizmetlerine erişim gibi faktörlerin etkili olabileceğini değerlendiriyor. Köyün dağlık yapısı, gıdaların büyük bölümünün yerel olarak yetiştirilmesi ve günlük ulaşımda yürüyüşün yaygın olması da incelenmesi gereken özellikler arasında gösteriliyor.

DÜNYANIN İLK MAVİ BÖLGESİNE YAKIN

Bolotana, yaklaşık 20 yıl önce dünyanın ilk Mavi Bölgesi olarak tanımlanan Sardinya'daki uzun ömürlü nüfus alanının yaklaşık 110 kilometre batısında bulunuyor. Mavi Bölgeler, insanların olağanüstü uzun yaşadığı yerleşimleri tanımlamak için kullanılıyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Dan Buettner, Bolotana'daki uzun yaşam tablosunun artık verilerle ortaya konulduğunu, bundan sonraki aşamada ise bu durumun nedenlerinin araştırılacağını belirtti.