Narenciye başta olmak üzere Türkiye’nin en önemli meyve ve sebze üretim merkezi olan Adana'nın Çukurova bölgesi, son yılların en büyük felaketiyle karşı karşıya.

Çukurova bölgesinde 22 Şubat’tan itibaren 4 gün boyunca, her gece sıfırın altında eksi 8 dereceye kadar inen hava sıcaklıklarının neden olduğu don, tarımda yüzde 50-80 arasında ürün kaybına yol açtı.

'TARIMSAL ÜRETİM BAŞLAMADAN BİTMİŞ OLDU'

Don felaketine ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, “Ekili ve dikili alanlarda oluşan zirai don felaketiyle, domatesten patatese, maruldan karpuza, narenciyeden nektarine ve sert çekirdeklilere kadar tüm ürünlerde çok ciddi kayıplar oluştu. Bölgelerimize göre değişmekle birlikte eksi 6 ile 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından, maalesef yetiştirilen ürünler yerle bir oldu ve tüm üreticilerimizin ürettikleri ürünler çeşitlere göre; yüzde 50 ile yüzde 80 arasında, erkenci sert çekirdeklilerde ise yüzde 100’e yakın zarar gördü; aslında tarımsal üretim neredeyse başlamadan bitmiş oldu.” ifadeleri ile yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

'MEYVE VE SEBZE YÜKSEK FİYATTAN SATILACAK'

Üreticinin yaşadığı yüzde 50 ila 80 arasında değişen ürün kaybına dikkat çeken Tayakısı, yaşanan felaketin sebze ve meyve fiyatlarına doğrudan yansıyacağını belirterek "“Yaş sebze, meyve ve turunçgil deposu da sayılan Doğu Akdeniz bölgesindeki bu felaketin aslında yalnızca tarıma ve çiftçiye değil aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük zararları oldu. Çünkü bu durum üreticilerimizi, tüketicilerimizi, ihracatçılarımızı, dolaylı olarak da çiftçilerin ilaç gübre ihtiyaçlarını karşılayan zirai ilaç ve gübre bayilerini de mağdur edecektir. Don felaketinden dolayı tarla ve bahçelerinde ürün kalmadı; bu durumda rekoltede ciddi kayıplar yaşanacaktır, ülkemizin de gıda egemenliğini riske sokacaktır. Nihai tüketici konumundaki halkımız ise gerek don felaketi ve gerekse geçtiğimiz günlerde mazota gelen zam ile güvenilir gıdaya yüksek fiyatlarla sahip olma durumu ile karşılaşacaktır” dedi.