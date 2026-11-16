İngiltere hükümetinin haneleri üç günlük temel ihtiyaç malzemesi bulundurmaya çağırdığı "Hazır Olun" kampanyasının ardından, güvenlik ve askeri hazırlık uzmanları çıtayı yükseltti. Uzmanlar, aşırı hava koşullarından siber saldırılara, geniş çaplı elektrik kesintilerinden uluslararası nakliye krizlerine kadar pek çok tehdidin tedarik zincirini kilitleyebileceğini belirterek, iki haftalık malzeme stoğuna sahip olmanın hayati bir koruma sağladığına dikkat çekti.

FİYATLARA ZAM GELMESİ BEKLENİYOR

Uzmanlar tarafından yapılan bu kritik uyarıların ve artan yoğun talebin ardından, tedarik zincirindeki baskı nedeniyle marketlerdeki temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarına günler sonra zam gelmesi bekleniyor. Olası fiyat artışlarından etkilenmek istemeyen vatandaşların da şimdiden kilolarca ürün stoklamak için marketlere akın ettiği belirtiliyor.

RAFLARDA İLK TÜKENECEK ÜRÜNLER AÇIKLANDI

Londra merkezli gıda markası Laverde Artisan'ın kurucusu Luis Jurado Laverde, panik alışverişi başladığında süpermarketlerin stok yenileme hızının talebe yetişemeyeceğini vurguladı. Laverde, kriz anında raflarda ilk tükenecek ürünlerin şişe suyu ve uzun ömürlü süt başta olmak üzere konserve balık ve et ürünleri, tuvalet kağıdı ve temel hijyen malzemeleri ve piller olduğunu belirtti. Laverde ayrıca makarna ve pirinç gibi ürünlerin ucuz olmasına rağmen elektrik, gaz veya temiz su kesintisinde pişirilemeyeceğini hatırlatarak; yemeye hazır konserveler, kuruyemiş, kuru meyve, bal ve enerji barlarının öncelikli olması gerektiğini belirtti.

TEK SEFERLİK ACİL DURUM SEPETİ NE KADAR TUTUYOR?

4 Kasım 2026 tarihli güncel market fiyatları baz alınarak oluşturulan ve 375 ayrı üründen oluşan örnek acil durum başlangıç sepetinin toplam maliyeti 313,27 sterlin (20 bin 846 TL) olarak hesaplandı. Bu sepette 72 kutu fasulye, 45 kutu ton balığı, 36 kutu nohut, 30 koli UHT süt, 12 kutu sığır eti ve çeşitli bakliyatların yanı sıra şişe su, 16 rulo tuvalet kağıdı, el jeli ve ilk yardım çantası yer alıyor.

Uzmanların kişi başı haftalık ortalama 33,63 (2 bin 197 TL) sterlinlik gıda harcaması üzerinden yaptığı uzun vadeli stok maliyetleri ise şöyle sıralanıyor:

Tek kişi için: 3 aylık stok 437 £, 6 aylık 874 £, 1 yıllık 1.749 £.

Dört kişilik aile için: 3 aylık stok 1.749 £, 6 aylık 3.498 £, 1 yıllık 6.995 £.

"KARA GÖKYÜZÜ OLAYI" UYARISI

FFA Security Group Genel Müdürü Farah Benis, tüm sistemleri aynı anda devre dışı bırakabilecek "kara gökyüzü olayı" riskine işaret ederek uzun süreli bir elektrik kesintisinin soğutma, iletişim, ödeme sistemleri, su pompalama ve gıda dağıtımını eş zamanlı felç edebileceğini söyledi. ABD Donanması gazisi ve Risky Business Baş Danışmanı Philip Farina ise aşırı kış şartlarından toplumsal olaylara kadar her türlü senaryoda vatandaşların yerel hizmetlere bağımlı kalmadan kendi ailelerinin güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar yakın bir ulusal felaket beklenmediğini belirtse de, kilerde birkaç haftalık bozulmayan gıda bulundurmanın son derece mantıklı bir önlem olduğunun altını çizdi.