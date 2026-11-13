İngiltere’de vatandaşlara yapılan acil durum hazırlığı çağrısı, ülke genelindeki süpermarketlerde beklenmedik bir alışveriş dalgasını tetikledi. Paylaşılan uyarıların ardından ortaya çıkan son satış rakamları, binlerce kişinin temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini stoklamak için marketlere koştuğunu gösterdi.

DUYAN 9 LİTRE SU VE 3 GÜNLÜK YİYECEK STOKLUYOR

Ülkede başlatılan "Be Ready" (Hazırlıklı Ol) kampanyası kapsamında halka; şiddetli hava olayları, uzun süreli elektrik kesintileri ya da olası siber saldırılar sırasında dışarıya bağımlı kalmamaları için acil durum çantası hazırlamaları önerildi. Yayınlanan listede her evde en az 3 günlük konserve veya kuru gıda ile kişi başı 9 litre şişe su bulundurulması gerektiği belirtildi.

REYONLAR HIZLA BOŞALDI, MARKETLER KISITLAMA GETİRDİ

Uyarının kısa sürede yayılmasıyla birlikte birçok mağazada şişe su, konserve yiyecekler, makarna, tuvalet kağıdı ve hijyen ürünleri satışları bir anda fırladı. Özellikle su ve kağıt ürünleri reyonlarının hızla erimesi üzerine bazı market zincirleri ürünlerin satışına kısıtlama getirerek duruma müdahale etti.

YALNIZCA İHTİYACINIZ KADAR ALIN ÇAĞRISI

Depolardan mağazalara ürün sevkiyatını hızlandıran market yönetimleri, müşterilere panik alımı yapmamaları ve sadece ihtiyaçları kadar ürün almaları yönünde çağrıda bulundu. Piyasa gözlemcileri ise yaşanan bu yoğunluğun bir kıtlıktan ziyade, vatandaşların hazırlık listesini dikkate alarak haftalık market alışverişlerine birkaç ekstra ürün eklemesinden kaynaklandığını ifade ediyor.