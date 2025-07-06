İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla eski tip ehliyet kullanımının sona ereceğini açıklamış ancak yılın son günlerinde nüfus müdürlüklerinde yaşanan aşırı yoğunluk gerekçesiyle söz konusu tarih 31 Temmuz 2025'e uzatılmıştı.



Yaklaşık 4 milyon ehliyet sahibinin halihazırda eski tip ehliyet kullanmaya devam etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan peş peşe uyarılar gelirken, belirtilen son tarihe kısa bir süre kala nüfus müdürlükleri yeniden dolmaya başladı.

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Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşanan yoğunluklar, 31 Temmuz'a az bir süre kala yeniden artış göstermeye başladı. İstanbul'un birçok ilçesinde nüfus müdürlüklerinin doluluk oranı yüzde 100'e yaklaşırken, ilerleyen haftalarda randevu sisteminin tamamen kilitlenmesi bekleniyor.

Ağustos ayına kadar eski tip ehliyetini yenilemeyen sürücüler ise trafiğe çıkmaktan men edilecek ve devam eden süreçte ehliyetlerini yenilemek için 7 bin 438 TL ödemek zorunda kalacak.



