Okyanusların sakin sakin süzülen canlıları, küresel güçlerin yeni istihbarat enstrümanı haline gelmiş olabilir. Çin Devlet Güvenlik Bakanlığı, okyanus derinliklerinde yürütülen ve bilimkurgu filmlerini aratmayan sıra dışı bir casusluk savaşını deşifre etti.

"Derin mavinin altında, alt akıntılar yükseliyor" başlığıyla yapılan resmi açıklamaya göre, yabancı gizli servisler Çin kıyılarında casusluk yapmak için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Pekin yönetimi, özellikle balıkçıları ve kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşları uyararak, bu gizli operasyonu bozanlara servet değerinde bir ödül verileceğini duyurdu.

ÇİN KIYILARINDA CASUS KAPLUMBAĞA KRİZİ

İddianın merkezinde, yakalanan deniz kaplumbağaları ve büyük balıkların gövdelerine ya da kabuklarına yerleştirilen yüksek hassasiyetli elektronik sensörler yer alıyor. Yabancı ajanlar tarafından okyanusa salınan bu canlılar, adeta yürüyen birer radara dönüşüyor. Hayvanların üzerindeki bu akıllı cihazlar; su sıcaklığı, tuzluluk oranı ve okyanus akıntıları gibi kritik askeri verileri anlık olarak topluyor. Elde edilen stratejik haritalandırma bilgileri ise uydu sistemleri aracılığıyla doğrudan yurt dışındaki casusluk merkezlerine aktarılıyor.

Pekin yönetiminin radarındaki tek tehdit "ajan hayvanlar" da değil. Bakanlık, okyanus tabanına ve su yüzeyine gizlice bırakılan gelişmiş teknolojik cihazlara karşı da alarm durumuna geçti. Güneş enerjisiyle çalışan bazı akıllı şamandıraların, yaydıkları ve analiz ettikleri ses dalgaları sayesinde Çin denizaltılarının hareketlerini saniye saniye takip ettiği ve askeri faaliyetleri uydu ağlarına sızdırdığı öne sürülüyor.

ŞÜPHELİ CİHAZI İHBAR EDEN KÖŞEYİ DÖNECEK

Çin hükümeti, kıyılarındaki bu dijital kuşatmayı kırmak için halkı sürece dahil eden devasa bir teşvik programı başlattı. Açık denizlerde veya sahilde; üzerinde yabancı menşeli bir cihaz, anten ya da şüpheli bir elektronik ekipman taşıyan deniz canlısı görenlerin vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine bildirmesi istendi. Doğru ihbarda bulunarak bu sistemleri deşifre eden vatandaşlara tam 500 bin Yuan, yani güncel kurla yaklaşık 3 milyon Türk Lirası nakit ödül verilecek. Bu hamleyle özellikle bölgedeki balıkçıların deniz üstünde büyük bir istihbarat kalkanı oluşturması hedefleniyor.

Aslında hayvanların askeri operasyonlarda ve istihbarat faaliyetlerinde kullanılması dünya tarihi için yeni bir fenomen değil. Pentagon, uzun yıllardır ABD Donanması bünyesinde yunusları ve deniz aslanlarını su altı mayınlarını bulma, liman güvenliği sağlama ve arama-kurtarma işlerinde resmi olarak kullanıyor. Benzer şekilde Soğuk Savaş yıllarında CIA, Moskova'daki gizli Sovyet askeri tesislerini görüntüleyebilmek için göğsünde mini kameralar taşıyan özel eğitimli güvercinlerden yararlanmıştı. Görünen o ki, günümüzün yüksek teknolojili siber dünyasında casusluk savaşları, insanoğlunun gözünden uzakta, okyanusun en karanlık noktalarında doğayla iç içe devam ediyor.