Mayıs ayının yarısı geride bırakılırken, yurt genelinde sıcaklıklar giderek artmaya devam ediyor.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), internet sitesinde paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporunda Şanlıurfa için 35 derece sıcaklık uyarısında bulunurken, henüz yaz ayları başlamadan bunaltıcı sıcakların şehre gelmesi, Şanlıurfa'da kaçışların başlamasına neden oldu.





SICAKTAN BUNALAN ŞEHRİ TERK EDİYOR



Gazete İpekyol'dan Mustafa Ekinci'nin haberine göre; bu hafta itibarıyla kavurucu sıcakların etkisini hissettirmeye başladığı Şanlıurfa'da yerel halk, şehrin soğuk ve gölgeli bölgelerine ziyaretlerini artırdı. Özellikle hafta sonlarında, sabahın erken saatlerinden itibaren kentten ayrılarak serin noktalara giden Şanlıurfalılar, sokakların boş kalmasına neden oldu.



2.5 milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında görülen bunaltıcı sıcaklıklar nedeniyle dışarıya mevsimlik göç vermekte.

Şanlıurfa'da yaşayan ailelerin bir kısmı, yaz aylarında Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaşayan akrabalarının yanında kalmayı tercih ederken, bu durum zaman zaman şehir nüfusunun 2 milyonun altına gerilemesine neden oluyor.