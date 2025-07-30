İçişleri Bakanlığı, 2024 yılının aralık ayında aldığı karar ile eski tip ehliyet kullanımında son tarihi 31 Temmuz 2025'e uzatmıştı.



Yapılan tüm uyarılara rağmen yaklaşık 3 milyon sürücünün eski ehliyetlerini kullanmaya devam ettiği öğrenilirken, yeni bir uzatma kararının çıkmaması üzerine başta İstanbul olmak üzere birçok büyükşehirde nüfus müdürlüklerindeki randevular tamamen doldu.

YENİLEMEYEN 7 BİN 437 TL ÖDEYECEK



Normal şartlar altında 31 Temmuz'a kadar 15 TL olan ehliyet yenileme ücreti, 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 437 liraya yükselecek. Sürücü belgesini yenilemeyen binlerce vatandaş, randevuların tamamen dolması nedeniyle çareyi çevre şehirlere akın etmekte buldu.



Mevzuata göre ehliyet sahiplerinin sürücü belgelerini yenilemek için 'ikametgah' bulunan ilçede işlem yapma şartı aranmamakta. Bu nedenle sürücüler, Türkiye'nin herhangi bir noktasında hizmet veren nüfus müdürlüklerine başvurarak yeni nesil ehliyet kullanımına geçebiliyor.

OTOBÜS BİLETLERİNE OLAN İLGİ ARTTI



Bu durum, tam kapasite ile dolu olan büyükşehirlerden, görece daha küçük çevre şehirlere son günlerde büyük bir akın başlamasına neden oldu. Ehliyet yenileme işlemlerini son günlere bırakan ve şu anda yaşadığı şehirde uygun randevu bulamayan sürücüler, randevuların boş olduğu alternatif şehirlere yönelirken, şehirler arası otobüs biletlerine olan talep tavan yaptı.









