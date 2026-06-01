Amerikalı arşivci Marion Stokes, 1977 yılından 2012'deki ölümüne kadar televizyon haberlerini düzenli olarak kaydetti. Yıllar boyunca birden fazla kayıt cihazı kullanan Stokes, farklı haber kanallarındaki yayınları arşivleyerek dev bir koleksiyon oluşturdu.

Kayıtlar arttıkça yaşamını da bu işe göre şekillendirdi. Binlerce kaseti saklayabilmek için çeşitli daireler kiralayan Stokes'un, evlerinin önemli bir bölümünü arşive ayırdığı ve çok sayıda televizyon ile kayıt cihazını aynı anda çalıştırdığı belirtiliyor.

ON BİNLERCE KASETLİK DEV ARŞİV BIRAKTI

Marion Stokes'un ölümünün ardından geride bıraktığı arşivin boyutu ortaya çıktı. Kendi imkanlarıyla oluşturduğu koleksiyonun 71 binden fazla kasetten oluştuğu belirtilirken, bu kayıtların yüz binlerce saatlik televizyon yayını içerdiği aktarıldı.

Uzmanlara göre bu arşivi dikkat çekici kılan en önemli detaylardan biri, çalışmanın herhangi bir kurum ya da medya kuruluşu tarafından değil, tek bir kişi tarafından yıllarca sürdürülmüş olmasıydı.

KAYITLAR DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI

Stokes'un ölümünden sonra arşiv, Internet Archive'a devredildi. Başlatılan çalışmalarla birlikte binlerce kasette yer alan yayınlar dijital ortama aktarılmaya başlandı. Böylece yıllarca evlerde saklanan kayıtlar, araştırmacılar ve medya tarihçileri için önemli bir kaynak haline geldi.

NEDEN YAPTI?

Marion Stokes'un bu kayıtları tutmasının arkasında, televizyon yayınlarının zamanla kaybolabileceği düşüncesinin bulunduğu belirtiliyor. Geçmiş yayınlara ulaşmanın giderek zorlaşacağını düşünen Stokes'un, haberleri geleceğe taşımak amacıyla yıllarca kayıt yaptığı ifade ediliyor.

Sıra dışı hikayesi yıllar sonra "Recorder: The Marion Stokes Project" adlı belgesele de konu olan Marion Stokes, bugün dünyanın en büyük kişisel televizyon haber arşivlerinden birini oluşturan kişi olarak anılıyor.