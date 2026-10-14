Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı ve Nuri Gökhan Bozkır cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

HENÜZ YANIT VERİLMEDİ

Mahkeme heyeti, Atatürkçü Düşünce Derneği’nin Eskişehir’de düzenlediği konferans ile cinayet günü Hablemitoğlu’nun uğradığı markete ait güvenlik kamerası görüntülerindeki şüphelilerin araştırılmasına yönelik soruşturmalara henüz yanıt verilmediğini bildirdi.

Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, görüntülerde tespit edilen yeni şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının beklenmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı da soruşturmanın sonucunun beklenmesini ve sanıkların mevcut durumlarının korunmasını istedi.

İMZA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KALDIRILDI

Duruşmada söz alan sanıklar, suçsuz olduklarını savunarak haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti. Sanık avukatları da müvekkillerine uygulanan il dışına çıkış yasağının sona ermesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, ilgili soruşturmanın sonucunun beklenmesine hükmetti. Sanıklar hakkındaki il dışına çıkış yasağı devam ederken düzenli olarak imza atma yükümlülüğü kaldırıldı.

Dava, 24 Mart 2027 tarihine ertelendi.

NECİP HABLEMİTOĞLU 2002’DE EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

FETÖ yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla bilinen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de Ankara’nın Çankaya ilçesindeki evinin önünde başından vurularak öldürülmüştü.

Cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Aydın Köstem hakkında “tasarlayarak öldürmeye azmettirmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEYE YARDIM'

Emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek için de “tasarlayarak öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İddianamede eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Mehmet Narin’in ise “suç örgütüne üyelik” suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

SANIKLAR 2023’TE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme, 18 Mayıs 2023’te görülen duruşmada tutuklu sanıklar Levent Göktaş, Enver Altaylı, Nuri Gökhan Bozkır, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Fikret Emek’in yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

Adli kontrol yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle Nuri Gökhan Bozkır hakkında daha sonra tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Bozkır, 2 Ocak 2024’te Ankara’da yakalanmasının ardından yeniden tutuklanmıştı.