Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, "Sancı: İslamiyet’in Doğuşu" filmi için kurulan Mekke platosu ziyaretçi akınına uğradı.

İslamiyet’in doğuşunu konu alan film için kurulan dev platoda sokaklar, taş evler ve dönemin mimarisini yansıtan yapılar yer aldı.

Vatandaşlar dekor Kabe'ye el sürüp dua etti. Kimi de hatıra fotoğrafı çekildi.

Yoğun ziyaret gerçekleşince dekorlar zarar gördü, ziyarete kapatıldı. Daha sonra ise ziyaretçiler sırayla alınmaya başlandı.

'ORAYA GİDEMEYENLER HASRET GİDERDİ'

Sözcü TV muhabiri İlknur Yağumli'nin mikrofon uzattığı ziyaretçiler, "Çok iyi olmuş, beğendik. Yapanlardan Allah razı olsun. Peygamber efendimizin yaşadığı o dönemi hissettirdiler bize. Oraya gidemeyenler için hasret giderme oldu" dedi.

Yapımı henüz bitmeyen dekor Kabe'nin etrafında bazı tarikat mensuplarının dolaştıkları da görüldü.