İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2019 yılı sonrasında AKP dönemine ilişkin yürüttüğü iç denetim ve inceleme raporlarında Fatma Betül Sayan Kaya’nın adı geçti. İBB iştirak şirketi İSFALT üzerinden lisansüstü eğitimi için burs sağlandığı ve burs karşılığı yerine getirilmesi gereken mecburi hizmet şartının yerine getirilmediği iddia edildi. Kaya’ya okul ve diğer eğitim giderleri kapsamında 85 bin 791 dolar ve 20 bin 289 lira ödeme yapıldığı belirtildi. 21 Mayıs 2010’da Türkiye’ye dönen Kaya, İSBAK’taki görevine devam etti. 2015 yılında milletvekili adaylığı sürecinde ise işinden ayrıldı. Kaya ise iddiaları reddederek sürecin usullere uygun olduğunu savundu.

Kaya’nın övüldüğü dergi dikkat çekti.

İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Kaya, Türkiye’de 2017 yılında yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde, propaganda çalışmaları yapmak üzere kara yoluyla Almanya’dan Hollanda’nın Rotterdam kentine gitmek isteyen Kaya, Hollanda polisi tarafından durduruldu. Sayan Kaya’nın Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin verilmedi ve yetkililer tarafından “istenmeyen kişi” ilan edilerek polis eşliğinde Almanya sınırına kadar götürüldü. Olay, Türkiye ile Hollanda arasında ciddi bir diplomatik krize yol açmıştı.

HACCA PUSULA UÇAĞIYLA GİTTİ

Fatma Kaya’yla eşi İlyas Kaya’nın, geçen yıl Pusula’nın başkanı Muhammed Yarız’ın uçağıyla hacca gittiği iddia edildi.

JETLE HACCA GİTTİ

AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya’nın geçen yıl Pusula’nın başkanı Muhammed Yarız’ın jetiyle hacca gittiği öne sürüldü. Yarız, fon soruşturmasında tutuklanan isimler arasındaydı. TİP Milletvekili Ahmet Şık, sosyal medya hesabından, “Fatma Betül Sayan Kaya, hac ziyaretinde kusursuz bir şekilde, riyadan uzak, sünnete uygun yapılan ve Allah tarafından kabul edilen hac ibadeti anlamına gelen ‘Haccımız mebrur olsun’ dilemiş. Kuyruk numarası TC-YRZ olan özel jetle gidildiyse o hac ibadeti mebrur olur mu?” diye yazdı.

‘Nene Hatun’luk hikayesinden istifaya uzanan yol

AKP’li vekilin dergisi kahraman ilan etmişti

Kaya’nın istifası sonrası, ona övgüler dizen Turuncu Dergisi’nin bağlantıları da yeniden gündem oldu.

Kaya’nın övüldüğü dergi de dikkat çekti.

2017’de dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türklerle buluşmak için gittiği Hollanda’da programının iptal edilmesi ve Rotterdam’daki Türk Başkonsolosluğu’na girişine izin verilmemesiyle gündeme gelmişti. Kaya’nın o dönemki tutumu bazı çevrelerce Kurtuluş Savaşı’nın simge isimlerinden Nene Hatun’a benzetilmiş, “21. yüzyılın Nene Hatun’u” ifadeleri kullanılmıştı. Ardından da Kaya, AKP eski milletvekili ve eski bakan yardımcısı Mehmet Ceylan’ın eşi Zahide Ceylan’ın kurucusu olduğu Turuncu Dergisi’nde kapak olmuştu.

Geçmiş paylaşımları eleşteri konusu oldu.

Herkesi yolsuzlukla suçluyordu

Son 1 yılda yaptığı bazı paylaşımlar şöyle:

5 Temmuz 2025: Ülkemizin herhangi bir köşesinde herhangi bir hizmet ulaştıramayan bir tuğla olsun koyamayan CHP’ye, siyaset tarihine “Euro Baklava” ile geçmiştir. Yolsuzluk ve rüşvet CHP’nin öz adıdır.

15 Ocak 2026: İstanbullu hemşerilerimize hizmet etmedikleri gibi doğrudan onların hizmetine aktarılması gereken paraları da özel jetlerle ahlaksızca harcamışlar. CHP’de yolsuzluk, hırsızlık, utanmazlık diz boyu.

2 milyara neler yapılır

2 milyar lira ile ucuzundan 377 konut, 600 otomobil alınabiliyor asgari ücretle çalışan 5 bin 500 kişiye bir yıl maaşı ödenebiliyor.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşiyle şaibeli hisselerden birine yüklü miktarda yatırım yaptığı ve krizin patlamasına kısa süre kala parasını çekerek milyarlarca liralık kazanç elde ettiği iddia edildi. Gazeteci Bircan Yıldırım 2 milyar TL ile yapılabilecekleri sıraladı:

- 377 KONUT: Türkiye genelinde ortalama 5.3 milyon TL seviyesindeki bir konut baz alındığında yaklaşık 377 ev alınabiliyor. İstanbul’da ortalama 7.3-7.4 milyon TL’lik konut fiyatı üzerinden hesaplandığında ise yaklaşık 270 konut satın alınabiliyor.

- 400-600 OTOMOBİL: Sıfır orta-üst segment otomobillerin 2-5 milyon TL bandındaki fiyatları dikkate alındığında, yüzlerce araçtan oluşan bir filo kurulabilir. BMW, Mercedes ve Audi’nin giriş modellerinden yaklaşık 400-600 araç alınabilecek bir büyüklükten söz ediliyor.

- 60’TAN FAZALA LÜKS ARAÇ: 10-25 milyon TL seviyesindeki üst segment SUV ve sedanlardan onlarca tane alınabilir. 30 milyon TL’yi aşabilen Maybach, Range Rover veya yüksek donanımlı G Serisi gibi ultra lüks modellerden ise 60’tan fazla satın alınabilecek bir servet söz konusu.

- İŞLETME: Bu miktarla orta ölçekli bir üretim tesisi kurulabilir veya satın alınabilir. Zincir mağaza ve franchise ağı oluşturulabilir; lojistik, sağlık ya da eğitim alanında büyük yatırımlar yapılabilir.

- ÇALIŞANLARA ÜCRET: Aylık 30 bin TL ücret üzerinden hesaplandığında 2 milyar TL, 5 bin 500’den fazla çalışanın bir yıllık maaşına denk geliyor.

- EĞİTİM: Barınma sorunu yaşayan binlerce öğrencinin eğitim giderleri karşılanabilir, okul ve yurt yatırımları yapılabilir.

- SOSYAL DESTEK: Dar gelirli binlerce aileye uzun süreli kira, gıda ve eğitim desteği sağlanabilecek bir kaynak ortaya çıkıyor.