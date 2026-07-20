Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2025/1 dönemi performans verilerine göre en başarılı 25 tıp fakültesi ilan edildi. Açıklanan verilerde yıllardır listenin ilk sırasında yer alan Hacettepe Üniversitesi'nin ikinci sıraya gerilemesi en dikkat çekici gelişme oldu. ZİRVE DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİ? Adayların uzmanlık eğitimi tercihlerinde belirleyici rol oynayan TUS sonuçları, fakültelerin akademik performanslarını göz önüne serdi. Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi'ni geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti. Tıp fakültelerinin puan ortalamalarına göre oluşturulan listede eğitim imkanları, araştırma altyapısı ve akademik kadro niteliğinin başarıda belirleyici olduğu kaydedildi. EN BAŞARILI 25 TIP FAKÜLTESİ HANGİLERİ OLDU? TUS 2025/1 verilerine göre sıralanan 25 üniversite şu şekilde: 25. Bahçeşehir Üniversitesi 24. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 23. Sakarya Üniversitesi 22. Aksaray Üniversitesi 21. Erciyes Üniversitesi 20. Marmara Üniversitesi 19. Dokuz Eylül Üniversitesi 18. Uşak Üniversitesi 17. Kastamonu Üniversitesi 16. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 15. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi 14. Akdeniz Üniversitesi 13. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 12. Ege Üniversitesi 11. Başkent Üniversitesi 10. İstanbul Üniversitesi 9. Gazi Üniversitesi 8. Lokman Hekim Üniversitesi 7. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 6. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 5. Ankara Üniversitesi 4. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 2. Hacettepe Üniversitesi 1. Koç Üniversitesi

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