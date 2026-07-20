Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2025/1 dönemi performans verilerine göre en başarılı 25 tıp fakültesi ilan edildi. Açıklanan verilerde yıllardır listenin ilk sırasında yer alan Hacettepe Üniversitesi'nin ikinci sıraya gerilemesi en dikkat çekici gelişme oldu.
ZİRVE DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİ?
Adayların uzmanlık eğitimi tercihlerinde belirleyici rol oynayan TUS sonuçları, fakültelerin akademik performanslarını göz önüne serdi. Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi'ni geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti. Tıp fakültelerinin puan ortalamalarına göre oluşturulan listede eğitim imkanları, araştırma altyapısı ve akademik kadro niteliğinin başarıda belirleyici olduğu kaydedildi.
EN BAŞARILI 25 TIP FAKÜLTESİ HANGİLERİ OLDU?
TUS 2025/1 verilerine göre sıralanan 25 üniversite şu şekilde:
25. Bahçeşehir Üniversitesi
24. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
23. Sakarya Üniversitesi
22. Aksaray Üniversitesi
21. Erciyes Üniversitesi
20. Marmara Üniversitesi
19. Dokuz Eylül Üniversitesi
18. Uşak Üniversitesi
17. Kastamonu Üniversitesi
16. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
15. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi
14. Akdeniz Üniversitesi
13. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
12. Ege Üniversitesi
11. Başkent Üniversitesi
10. İstanbul Üniversitesi
9. Gazi Üniversitesi
8. Lokman Hekim Üniversitesi
7. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
6. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
5. Ankara Üniversitesi
4. İstanbul Medeniyet Üniversitesi
3. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
2. Hacettepe Üniversitesi
1. Koç Üniversitesi