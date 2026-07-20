Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2025/1 dönemi performans verilerine göre en başarılı 25 tıp fakültesi ilan edildi. Açıklanan verilerde yıllardır listenin ilk sırasında yer alan Hacettepe Üniversitesi'nin ikinci sıraya gerilemesi en dikkat çekici gelişme oldu.

ZİRVE DENGELERİ NASIL DEĞİŞTİ?

Adayların uzmanlık eğitimi tercihlerinde belirleyici rol oynayan TUS sonuçları, fakültelerin akademik performanslarını göz önüne serdi. Koç Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi'ni geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti. Tıp fakültelerinin puan ortalamalarına göre oluşturulan listede eğitim imkanları, araştırma altyapısı ve akademik kadro niteliğinin başarıda belirleyici olduğu kaydedildi.

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EN BAŞARILI 25 TIP FAKÜLTESİ HANGİLERİ OLDU?

TUS 2025/1 verilerine göre sıralanan 25 üniversite şu şekilde:

25. Bahçeşehir Üniversitesi

24. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

23. Sakarya Üniversitesi

22. Aksaray Üniversitesi

21. Erciyes Üniversitesi

20. Marmara Üniversitesi

19. Dokuz Eylül Üniversitesi

18. Uşak Üniversitesi

17. Kastamonu Üniversitesi

16. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

15. Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi

14. Akdeniz Üniversitesi

13. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

12. Ege Üniversitesi

11. Başkent Üniversitesi

10. İstanbul Üniversitesi

9. Gazi Üniversitesi

8. Lokman Hekim Üniversitesi

7. Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi

6. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

5. Ankara Üniversitesi

4. İstanbul Medeniyet Üniversitesi

3. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

2. Hacettepe Üniversitesi

1. Koç Üniversitesi 

 

 