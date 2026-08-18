Türk halk müziğinin usta sesi ve eski CHP milletvekili Sabahat Akkiraz’ın deyişlerini seslendirmek üzere sahne aldığı dakikalarda, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları koltuğundan kalkarak alandan ayrıldı. Akkiraz’ın müzik dinletisini tamamlayıp sahneden inmesinin hemen ardından Hatimoğulları’nın yeniden protokoldeki yerine dönmesi, etkinlik alanında ve kamuoyunda doğrudan bir protesto olarak yorumlandı.

Akkiraz’dan Manidar Yanıt: "Benim Deyişlerim Herkese Nasip Olmaz"

Etkinlikteki bu hareketin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Sabahat Akkiraz, yaşananlara imalı ifadelerle tepki gösterdi. Sahne saatini kendisinin belirlediğini vurgulayan sanatçı, "Normalde sahne alacağım saatten daha erken bir saate 'malum nedenden' dolayı değişiklik yaptırdım. Benim deyişlerim herkese nasip olmaz" sözleriyle duruma açıklık getirdi.

Akkiraz, daha önce yaptığı değerlendirmelerde "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik eleştirilerde bulunmuş ve Halk TV’nin Tülay Hatimoğulları’nı ekranlarında konuk etmesine sert tepki göstermişti. Nevşehir'deki anma programında yaşanan bu olay, iki isim arasındaki fikri ayrılığın sahneye yansıması olarak kayıtlara geçti.