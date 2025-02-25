Hacı-Arzu Sabancı çiftinin en büyük oğlu olan Hacı Sabancı'nın, 2 Şubat 2021'de dünyaya gelen bir oğlu olduğu ortaya çıkmıştı.
Uzay isimli küçük çocuğa ait DNA örnekleri ile Hacı Sabancı’dan alınan örnekler eşleşirken; Adli Tıp Kurumu raporuyla Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu belirlenmişti.
SON DURUŞMA GÖRÜLDÜ
Odatv'de yer alan habere göre; DNA sonucunun çıkması ardından babalık davasının son duruşması bugün (25 Şubat) İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü. F.D, Adli Tıp Kurumu'nun verdiği DNA raporunu mahkemeye sunarak davanın kabulünü talep etti.
Hacı Sabancı’nın avukatı ise Adli Tıp Kurumu'ndan alınan DNA raporunun güvenilir olmadığını iddia ederek, "Rapor denetime elverişli olmamakla birlikte sonuca nasıl varıldığı belli değildir. Rapordaki yüzde 99,9 eşleşme oranı yeterli değildir" sözleriyle davanın reddini istedi.
SON NOKTAYI MAHKEME KOYDU
Tarafların son sözlerini dinleyen mahkeme kararını verdi.
İstanbul 16. Aile Mahkemesi, davanın kabul edilmesine karar vererek ve küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti.
YAYIN YASAĞI DEVAM EDECEK
Ayrıca mahkeme; davaya ilişkin yayın yasağının sürmesi için RTÜK'e hatırlatma yazısı gönderdi.