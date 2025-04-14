F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. 2021 yılında Nazlı ile evlenen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu söylenen Uzay'ın doğum tarihi de 2021 olarak kayda geçince ortalık iyice gerilmişti. Yapılan DNA testiyle küçük çocuk Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmi olarak kanıtlanmıştı.

Nazlı Sabancı'nın da bir süredir bu davayla gündemde olan eşi Hacı Sabancı'dan boşanacağı öne sürülmüştü.

Sabancı çiftinden, söz konusu iddiaya jet yalanlama geldi.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bulunan çiftten Hacı Sabancı, eşiyle karesini Instagram hesabından paylaşarak, boşanma söylentilerine son noktayı koydu.

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, 2021'de evlendi. Çiftin, 2023'te Arzu Alara adını verdikleri kızları dünyaya geldi.