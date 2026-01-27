İş insanı Hacı Sabancı geçen günlerde Instagram hesabını aniden kapamıştı. Takipçileri nedenini merak etmişti.

Sabancı 'Gel Konuşalım' adlı magazin programının sunucusu Ece Erken'e bu kararıyla ilgili konuştu.

"SOSYAL MEDYA DETOKSU DİYELİM"

Hacı Sabancı, "Sosyal medya detoksu diyelim. Ofisteyim. Çok şükür hiçbir sıkıntı yok. Kızımın yanında telefonuma daha az bakmaya çalışıyorum. Yoksa o da istiyor. O sebeple sosyal medyaya bir süre ara vereyim dedim. Zaten paylaşım da yapmıyorum fazla" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti.

2021 yılında Nazlı Sabancı ile evlenen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu söylenen Uzay'ın doğum tarihi de 2021 olarak kayda geçince ortalık iyice gerilmişti.

Yapılan DNA testiyle küçük çocuk Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmi olarak kanıtlanmıştı.

Babalık davasının resmiyete kavuşması ve bir çocuğu daha olduğunun kesinleşmesi üzerine hiçbir açıklama yapmayan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı "Mutluyuz ve ayrılmıyoruz" mesajı veren birçok paylaşımda bulunuyordu.

Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı'nın Arzu Alara isminde bir kızı var.