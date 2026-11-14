İktidara yakınlığıyla bilinen yazar ve TV yorumcusu Hacı Yakışıklı 10 Kasım’da yaptığı paylaşımda, "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır” ifadelerini kullandı.

‘SAYGI GÖSTERMEYİ ÖĞRENİN’

Büyük tepki çeken açıklamaları sonrası Yakışıklı’ya TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da tepki göstermişti. Ersoy şu ifadeleri kullanmıştı:

"Atatürk’ün adını anmaktan, heykeli önünde saygı duruşunda bulunmaktan rahatsızlık duymak da neyin nesi? Siz buna cebir ve dayatma diyorsanız, biz buna bağımsızlığımızın mimarına, Cumhuriyetimizin kurucusuna ve bu vatanı bizlere emanet eden büyük lidere minnet diyoruz. Atatürk sevgisi birilerinin iznine, birilerinin anlayışına veya siyasi konjonktüre bağlı değildir. Atatürk’ü anlamak için önce bu Cumhuriyet’in hangi şartlarda kurulduğunu anlamak gerekir. Herkes her şeyi tartışabilir ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan millet sevgisini küçümsemeye, sorgulamaya ve itibarsızlaştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Saygı duymuyorsanız bile saygı duyan milyonların iradesine saygı göstermeyi öğrenin!"

TV100'DEN KOVULDU

Büyük tepki çeken paylaşımı sonrası TV100 yönetiminin aldığı kararla Hacı Yakışıklı’nın kanaldaki tüm programlarına son verildi.

‘ATATÜRKÇÜ KARDEŞLERİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM’

Tepki çeken sözleri sonrası bir özür videosu yayınlayan Yakışıklı, şu ifadeleri kullandı:

"Kastım bu olmasa bile Mustafa Kemal Atatürk'ten, Cumhuriyetimizin kurucusundan ve tüm vatandaşlarımızdan içtenlikle özür diliyorum.

Meselede yanlış görülen hiçbir şeyi savunmam arkadaşlar. Ve sorumluluğunu da üstlenirim. Üstleneceğim, üstleniyorum. Bir daha da böyle bir saygısızlık algısı, saygısızlık yapılsın algısı ve ortamının yaşanmaması için gereken azami özeni göstereceğim.

Hülasa maksadım Mustafa Kemal'e saygısızlık veya saygı duyulmama çağrısı değil. Ancak böyle algılandıysa amasız fakatsız net biçimde samimi Atatürkçü kardeşlerimden ve tüm vatandaşlardan özür diliyorum."