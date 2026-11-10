İktidara yakınlığıyla bilinen yazar ve TV yorumcusu Hacı Yakışıklı, 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için düzenlenen anmaları hedef alan bir paylaşım yaptı.

X hesabından açıklama yapan Yakışıklı, saat 09.05'teki saygı duruşu için araçların durmasına ve Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunulmasına karşı çıktı. Yakışıklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır."

Paylaşım kısa sürede tepki çekti. Yakışıklı'nın söz konusu paylaşımının altına yüzlerce yorum yapıldı.

GÜLEN'E ÖVGÜ PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Yakışıklı, daha önce de Fetullah Gülen hakkında yaptığı övücü paylaşımlarla gündeme gelmişti. Geçmişte Gülen için "Muhterem Hocaefendi" ifadesini kullanan Yakışıklı, Gülen'in Türkiye'ye döneceğine ilişkin paylaşımlarda da bulunmuştu.