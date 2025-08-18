Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe faaliyet gösteren Hacıbaba Pastaneleri, mali darboğaza girdi.

Ekonomik zorluklar nedeniyle Diyarbakır Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuran Hacıbaba Pastaneleri ile HBB Sosyal Hizmetler'e üç aylık geçici mühlet kararı verildi.

Konkordato sürecinin denetimi için şirketlere ise üç kişilik de konkordato komiseri heyeti atanmasına hükmedildi.

Şirketler için konkordato davasının bir sonraki duruşması da 6 Kasım'a bırakıldı.

ÖNCEKİ KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLMİŞTİ

Hacıbaba Pastaneleri hakkında 15 Mayıs'ta konkordato ilanı yayımlanmış, bu kapsamda şirket için geçici mühlet kararı verilmişti.

Ancak 21 Temmuz'da şirketin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedilmiş ve daha önce verilen geçici mühlet kaldırılmıştı.

'İŞSİZLİK' KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Hacıbaba Pastaneleri'nin sahibi Yılmaz Elaldı, 2022'de yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

İstanbul’da eleman bulamadığından dert yakınan ve "İşsizlik yok, iş beğenmezlik var" diyen Elaldı'nın açıklamaları sosyal medyada tepki çekmişti.