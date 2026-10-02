İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen MHK soruşturması kapsamında Ferhat Gündoğdu’nun dijital materyalleri incelendi.

"BU ADAMI İSTEMİYORUZ"

İnceleme tutanağında yer alan WhatsApp yazışmalarında, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu olduğu belirtilen “İ.E.H.” kayıtlı kişinin Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya önce hakem Özgür Yankaya’nın adını gönderdiği, ardından “Bu adamı istemiyoruz ne maça ne de VAR’a” mesajını yazdığı görüldü.

(Hakem Özgür Yankaya)

"ERTUĞRUL ATTI BAŞKANIM"

Yazışmaların devamında Hacıosmanoğlu'nun gönderdiği mesajda, "Ertuğrul attı başkanım." ifadesi yer aldı. Söz konusu mesajların, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’ın Yankaya’nın Trabzonspor maçlarında ve VAR görevlerinde yer almaması yönündeki talebinin Hacıosmanoğlu tarafından MHK Başkanı Gündoğdu’ya iletildiği şeklinde değerlendirildiği belirtildi.

"ERMAN TOROĞLU DA BİZİM GİBİ SÖYLEDİ"

Hacıosmanoğlu'nun gönderdiği mesaj sonrası Gündoğdu’nun ilgili maçta yaşanan iki tartışmalı pozisyon hakkında teknik değerlendirmede bulunduğu görüldü. Gündoğdu, Hacıosmanoğlu'na VAR’ın neden müdahale etmediğini ve penaltı beklentisiyle ilgili görüşlerini yazdı.

İşte o diyalog:

İbrahim Hacıosmanoğlu:

Baskanim

İbrahim Hacıosmanoğlu:

Ozgur Yankaya

İbrahim Hacıosmanoğlu:

Bu adami istemiyoruz ne maca ne de var a

İbrahim Hacıosmanoğlu:

Ertuğrul attı başkanım

Ferhat Gündoğdu:

Hakemin göremediği pozisyon bacak gergin olmadığı ve siddet icermedigi için sınırda bir hareket .dolayısıyla Var in karışmadığı doğru oldu

Ferhat Gündoğdu:

Buda Konya'nın penaltı beklentisi diye elestirilebilirler ama bir vurma yok. Penaltı çok basit olurdu

Ferhat Gündoğdu:

Erman Toroğlu her iki pozisyon ile ilgili bizim gibi söyledi