TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sarsılan koltuğunu güvence altına almak için Vincenzo Montella’yı kovmak dışında kozu bulunmuyor. Gerek yönetim içerisindeki fikir ayrılıkları gerekse Türk futbolunda bir türlü

dinmeyen kaos ortamı, Hacıosmanoğlu’nu ciddi bir baskı altına soktu. Milli Takım’ın aldığı sonuçlar üzerinden hedef tahtasına oturtulan Montella da desteğini kaybetti.

TFF Başkanı’ndan bu şartlar altında Milli Takım’ın başına sadece bir teknik direktör değil, bir vizyon projesi getirme beklentisi doğdu. Uzmanlar, Pep Guardiola gibi bir dünya markasının Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun kredisini yeniden artıracağını belirtiyor. Ancak beklenmedik kararlar alan Hacıosmanoğlu’nun Montella’nın da görevine son vermeme konusunda inat ettiği bildirildi.

YÜZDE 62'DEN 22'YE! GEL DE ŞİMDİ KOVMA

Montella’ya 2028’e kadar sözleşme uzatma piyangosunu vurduran yüzde 62’lik galibiyet oranı, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi’nde yüzde 22’ye düştü. Ancak İtalyan hoca görevine devam ediyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, göndermemekte diretiyor. Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası sonrası da “Dünya Kupası’na taşıyan da futbolcular ve başlarındaki Montella. Burası bir kulüp değil. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızla asla değişmeyiz” demişti.