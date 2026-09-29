Türkiye-İtalya karşılaşmasında skorun 4-1’e gelmesinin ardından Bursa tribünlerinde tansiyon yükseldi. Taraftarlar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu hedef alan tezahüratlarla tepkilerini dile getirdi.
Tribünlerde bir süre organize şekilde “Villa versene Hacıosmanoğlu” şeklinde tezahürat yapıldı.
Tezahüratların ardından stadyumdan ayrıldığı iddia edildi
Tribünlerdeki protestoların ardından İbrahim Hacıosmanoğlu’nun stadyumu terk ettiği öne sürüldü.
Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında da tribünlerdeki protestolar devam etti.