Galatasaray ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında sezon boyunca yaşanan gerginlik, Türkiye Kupası finalinde tavan yapmıştı. Trabzonspor’u yenip zafere ulaşan sarı-kırmızılı takıma kupasını vermek için sahaya çıkan Hacıosmanoğlu yoğun bir şekilde protesto edilmişti.

TARTIŞMALARA NOKTA KOYDU

Süper Lig’de de şampiyonluğa ulaşan Cimbom’a, yaşanan olay sonrası kupasını kimin vereceği tartışmaları başladı. Gaziantep’teki tepkilerden fazlasının olacağı iddialarına rağmen TFF cephesinden gelen haberlere göre; Hacıosmanoğlu geri adım atmayacak. Başkan, bu soruyu kendisine yöneltenlere yanıtı net şekilde verdi:

"HANGİ BAŞKAN ELEŞTİRİLMEDİ Kİ?'

''Türkiye Futbol Federasyonu bu ülkede futbolun amiri konumunda. TFF Başkanı olarak tabii ki kupayı ben vereceğim. Yapılan protestolar beni daha çok motive ediyor. Ayrıca hangi başkan eleştirilmedi ki! Protesto edilmemde anormal bir durum yok.”