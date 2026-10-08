Hakem dünyasını yerle bir eden tutuklama dalgalarının ardından TFF’de son olarak Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nu terk etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması, TFF yönetimini kelimenin tam anlamıyla felç etti. Yasin Kol’un şike ve teşvik primi iddiaları, MASAK raporlarındaki milyonlarca liralık şüpheli trafik nedeniyle tutuklanmasıyla başlayan süreç, federasyon koridorlarında tam bir yönetim krizine dönüştü.

RİVA'DA TAMAMEN YALNIZ KALDI

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun cezaevine girmesiyle sarsılan Hacıosmanoğlu, beş yönetim kurulu üyesinin istifası sonrası en kritik darbelerden birini de idari mekanizmanın kalbinden aldı. TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, istifa etti. MHK yapısının çökmesi, Süper Lig hakemlerinin mahkeme koridorlarına hapsolması, yöneticilerin kongre talebi ve son olarak genel sekreterlik makamının boşalması, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu Riva’daki TFF başkanlığı koltuğunda tamamen yalnız bıraktı.

TEK GÖREV VERDİĞİ İSİM

Futbol kamuoyu ve kulüpler erken seçim baskısını artırırken, Hacıosmanoğlu’nun bu denli büyük bir enkazın altından nasıl kalkacağı veya yarınki yönetim kurulu toplantısına istifa edip etmeyeceği merak konusu. Abdullah Ayaz, sıradan biri değil, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ablasının oğlu. Hacıosmanoğlu, kadrolaşma iddialarına karşılık TFF’de görev verdiği tek ismin yeğeni Ayaz olduğunu dile getirmişti. Abdullah Ayaz’ın istifasıyla birlikte Başkan Hacıosmanoğlu’nun federasyondaki sağ kolu da kırılmış oldu.

UEFA YÖNETİMİNE GİRME DERDİNDE!

TFF Yönetim Kurulu’nun yarınki toplantısında olağanüstü seçimli genel kurul kararını açıklaması beklenirken, Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hacıosmanoğlu’nun UEFA Yönetim Kurulu’na girmek için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Hacıosmanoğlu ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin arasında sıcak bir diyalog bulunuyor.

INFANTINO'NUN PEŞİNE DÜŞTÜ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 55 UEFA üyesi ülke temsilcisi, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya karşı ortak bir strateji belirlemek üzere bugün Berlin’de bir araya geliyor. UEFA öncülüğünde yürütülen bu süreçte, Infantino’nun istifaya zorlanması hedefleniyor.