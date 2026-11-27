Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş’ın Hapoel Beer Sheva ile Gürcistan’da karşılaşmasının kendi talepleri doğrultusunda olduğunu açıkladı. Hacıosmanoğlu, İsrail takımlarının Türkiye’ye gelmesini istemediklerini ve bunun bir devlet politikası olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Beşiktaş’ın 2-1 kazandığı olaylı maçın ardından CNN Türk’e konuşan Hacıosmanoğlu, siyah-beyazlı taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti, futbolcuları galibiyet nedeniyle kutladı. UEFA ve polis yetkilileriyle görüştüğünü, girişimlerinin sürdüğünü belirtti.

“BEŞİKTAŞ İSTANBUL’DA OYNAMAK İSTESEYDİ, UEFA BUNA İZİN VERİRDİ”

Hapoel Beer Sheva’nın Türkiye’ye gelmemesini kendilerinin talep ettiğini belirten Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bir devlet politikamız var, İsrail takımlarını Türkiye’ye biz istemiyoruz. Beşiktaş, İstanbul’da oynamak isteseydi, UEFA buna izin verirdi. İsrail takımı gelmezse, hükmen mağlup olurdu.”

İsrail takımlarının futboldan çıkarılması gerektiğini UEFA toplantılarında birçok kez dile getirdiğini söyleyen Hacıosmanoğlu, UEFA’nın güvenlik gerekçesiyle karşılaşmayı başka ülkede oynatmayacağını savundu. UEFA’nın yalnızca güvenlik istediğini, Türkiye’nin de bunu sağlayacağını belirtti.

FİLİSTİN BAYRAĞI VE CEZA AÇIKLAMASI

“Bebek katili bir ülkenin takımı bu topraklarda oynayamaz!” ifadelerini kullanan Hacıosmanoğlu, “UEFA sadece güvenlik ister. Bizim devletimiz güvenliği sağlar, İstanbul’da maç oynanırdı ama biz bu ülke topraklarına gelmelerini istemiyoruz. Taşkınlıklardan ufak cezalar olabilir. Ancak Filistin bayrağı nedeniyle ceza gelmesi söz konusu değil.” dedi.