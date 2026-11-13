Haciz gelen evde feci olay! 52 yaşındaki kişi 5. kattan atladı mı, düştü mü?

Olay, saat 16.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Fatih Sultan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.H.Ü., haciz için eve gelen görevlilerin işlem yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı H.H.Ü., ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri dairede ve apartman çevresinde inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.