Ünlü modacı Ivana Sert, 2012 yılında Nişantaşı'ndaki eski iş yeri için düzenlenen kira sözleşmesi ve sonrasında başlatılan icra takibi nedeniyle hukuk mücadelesi verdi. Hakkındaki kira borcundan avukatı nedeniyle zamanında haberdar olamadığını öne süren Sert, 2018 yılında haciz korkusuyla ödediğini söylediği 77 bin TL'yi geri istedi. Ancak mahkeme, ünlü modacının açtığı davayı reddetti.

77 BİN TL'Yİ HACİZ KORKUSUYLA ÖDEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Ivana Sert, Şişli Nişantaşı Teşvikiye Caddesi'ndeki eski iş yeriyle ilgili kira sözleşmesinin 2012 yılına dayandığını belirtti. Hakkında ödenmeyen kira alacakları nedeniyle icra takibi başlatıldığını, ancak avukatından kaynaklanan sorun nedeniyle bu süreçten haberdar olamadığını ileri sürdü.

Sert, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede sözleşmedeki imzanın kendisine ait olmadığını ve alacaklıyla arasında kefillik ya da benzeri bir anlaşma bulunmadığını savundu. 2018 yılında haciz korkusuyla iş yeri sahibi Vassaf Ç.'ye 77 bin TL ödeme yaptığını belirten modacı, bu paranın kendisine iade edilmesini istedi.

DÜKKAN SAHİBİ SÖZLEŞMEYİ SAVUNDU

Davalı Vassaf Ç. ise mahkemeye sunduğu dilekçede, kira sözleşmesinde Ivana Sert'in ticari ambleminin bulunduğunu ve kira alacaklarının uzun süre tahsil edilememesi üzerine icra takibi başlattığını belirtti.

Sert'in ödeme yaptıktan sonra yasal süresi içinde icra dosyasına itiraz etmediğini ve takibin kesinleştiğini savunan Vassaf Ç., davanın reddini talep etti. Ayrıca Sert'in İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde görülen başka bir davada sözleşmeyi kabul ettiğini öne sürdü.

IVANA SERT'İN DAVASI REDDEDİLDİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada tarafların avukatları karşılıklı savunmalarını sundu. Dosyayı değerlendiren mahkeme, Ivana Sert'in ödediği paranın iadesine yönelik talebini yerinde bulmadı ve davanın reddine karar verdi.