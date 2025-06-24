Meclis KİT Komisyonu üyeleri tarafından, kamu bankalarının harcama ve zararları konusunda istenen bilgi, ‘ticari sır’ denilerek gizlendi. Kredi karşılığında ipotek edilen gayrimenkuller, taşıt ve hacizli traktörlerle ilgili soruya banka yönetiminden ‘ticari sır’ yanıtı geldi. Vakıflar Bankası, 2022’de 41 aracı bazı kamu kurumlarının yöneticilerine tahsis etti.

Sayıştay bunun mevzuata uygun olmadığı yönünde uyarıda bulundu. 2025’te ise tahsis edilen araç sayısı 37’ye düşürüldü. CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, “37 araç kimlere tahsis edildi?’’ diye sordu. Banka bu soruyu da cevaplamadı.

REKLAM HARCAMASI GİZLİ

Vakıflar Bankası, 2021’de reklam, ilan ve tanıtım için 259 milyon TL, 2022’de 478 milyon, 2023 yılında ise 769 milyon TL harcama yaptı. CHP’li Tahtasız, “Reklamlarınızı ana akım ve yerel medyaya eşit ve adil dağıtıyor musunuz? Halk TV, SÖZCÜ TV, Tele 1, KRT ile yazılı basında SÖZCÜ, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Birgün, Evrensel gibi gazetelerde reklamlarınız neden yok? Bankanın CHP, İYİ Parti, DEM, Saadet-Gelecek Partili müşterisi yok mu?” sorusunu yöneltti. Banka yönetimi bu soruya da ‘’Bu bilgi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 73 ve 159. maddesi kapsamında ve ticari sır niteliğindedir” yanıtını verildi.