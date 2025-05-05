“Kanal İstanbul projesi hayali proje. Buna müsaade edemeyiz. 1 milyon ağaca kendimizi zincirleriz, ağaçlarla beraber bizi de keserler.” Bu sözler TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a ait. 2011 yılında HAS Parti Genel Başkanı olarak Kanal İstanbul’a karşı olduğunu yukarıdaki sözlerle anlatıyordu.

2011 seçimleri öncesinde dönemin Başbakanı Erdoğan “hayalim” dediği Kanal İstanbul’u seçim kampanyasının bir unsuru yaptı. Erdoğan’ın kampanyasına o tarihte en sert muhalefeti bugün TBMM Başkanlığı koltuğunda oturan Kurtulmuş yürüttü. Kurtulmuş, TV 8 ekranlarında Erkan Tan’ın programına katılarak karşı çıkma gerekçelerini anlattı. “1 milyon ağaca kendimizi zincirleriz, ağaçlarla beraber bizi de keserler” sözünü hatırlatan Tan, “Ne demek istediniz?” diye sorunca Kurtulmuş, şunları söyledi:

HAYAL, OLABİLİRLİĞİ YOK

“Kanal İstanbul’un bir sürü yanlışı var. Olabilirliği olmayan bir konu. Zannediyorum, Başbakan bunu seçim kampanyası başlangıcında bunu tartıştırıp, sonunda unutacak.

6-7 MİLYON GELECEK

Nasıl, 2007 seçimleri öncesinde 27 Nisan e-muhtırası ile hesaplaşıp Türkiye’de ileri bir demokrasiye geçirip ileri adımlar atacağını söyleyip, sonra unuttu ise aynı şeyi burada da yapacak. Siz bu kanal İstanbul dolayısıyla iki tane daha uydukent daha kuracaksınız İstanbul’un kuzeyine. En az 6-7 milyon daha gelecek. Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanıyken İstanbul’un kuzeyinde ormanlık arazide bir üniversiteye vermediği bir ruhsat dolayısıyla başı bir sürü sıkıntıya girdi. Şimdi ne oldu da 3-5 tane ağacı kestirmeyecek olan Başbakan, bugün sırf kanalın geçtiği yerde en az 1 milyon ağacın kesilmesini sağlayacak, ayrıca onun etrafında oluşacak şehirleşmeler dolayısıyla milyonlarca ağaç daha kesilecek. Biz buradaki çelişkiye dikkat çekmek, tezatı ortaya koymak bakımından diyoruz ki ‘hadi bakalım kolaysa gelsin kessinler, her ağaca bir tane Has Partiliyi bağlarız, orada tabiat yıkımının yapılmasına mani oluruz.”

BU LAFLARI ETMİŞTİ

Kurtulmuş HAS Parti Başkanı’yken AKP için şu sözleri söylemişti:

- İsrail en büyük zaferini AKP sayesinde kazandı.

- Adaletsiz Kalkınma Partisi.

- Bizim en büyük sorunumuz içimizdeki gizli ve sinsi AKP’lilerdir.

Kurtulmuş 2012’de HAS Parti’nin kendini feshetmesinin ardından birçok partiliyle birlikte AKP’ye katılmış, rozetini Erdoğan takmıştı.Partinin kapanış kongresinde konuşan Kurtulmuş’un “İnandığımız değerleri bir kostüm gibi çıkartmayacağız” söylemi ise tarih oldu.