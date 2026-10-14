Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks adlı YouTube programına konuk oldu. Geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarından ailesiyle ilişkilerine ve kariyerinin zorlu dönemlerine kadar pek çok konuda konuşan şarkıcı, 2018 yılında menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmasının ardından yaşananlara da değindi.

“KENDİMİ İNANILMAZ DERECEDE YALNIZ HİSSETTİM”

Ablasıyla aralarında yaşanan anlaşmazlığın ayrıntılarını paylaşamayan Hadise, bu konuda karşılıklı bir anlaşmaları olduğunu belirtti. Şarkıcı, yaşadığı sürecin kendisini derinden etkilediğini ve profesyonel destek aldığını anlattı.

Hadise, “Aramızda bir anlaşmazlık yaşandı ama bu konuda konuşamıyorum; çünkü aramızda bu konuları konuşmamak üzere yapılmış bir anlaşma var. Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum” dedi.

“TRAVMAM KONUSUNDA TERAPİSTTEN DESTEK ALDIM”

Ailesiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı dönemde kendisini yalnız hissettiğini belirten Hadise, annesini de yeterince göremediğini ifade etti. Şarkıcı, yaşadığı travmayla başa çıkabilmek için uzman bir terapistten destek aldığını söyledi.

Hadise, açıklamasının devamında ablasıyla araları iyi olmasa da ona duyduğu sevginin sürdüğünü vurgulayarak, “Yaşadığım travma konusunda uzman bir terapistten destek aldım. Kendimi inanılmaz derecede yalnız hissettiğim bir dönemdi, ailece ciddi anlaşmazlıklar yaşıyorduk. Annemi de pek göremiyordum ama bu konudan daha önce hiç bahsetmedim. Aramız iyi olmasa da her zaman yanında olacağım” ifadelerini kullandı.