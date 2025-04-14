Hadise, 'Esas Oğlan' setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Sönmez'le ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan 39 yaşındaki şarkıcının yurt dışı konserleri devam ediyor.

Önceki gün de doğup büyüdüğü Belçika'da sahneye çıkan Hadise duygusal anlar yaşadı.

Kariyerinin ilk yıllarından beri kendisini yalnız bırakmayan iki hayranını karşısında gören Hadise, gözyaşlarını tutamadı.

"BEN HİÇ KİMSEYDİM AMA SİZ VARDINIZ"

Hadise, "Ben daha Hadise değilken beni gerçekten takip eden, destekleyen iki kişi var burada. Onları görünce mahvoldum şu an. Çok teşekkür ederim. Ben daha hiç kimseydim çünkü ve siz hep vardınız. Çok duygulandırdınız beni" dedi.