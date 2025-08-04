Türkiye'nin en ünlü sanatçıları arasında yer alan Hadise'nin yoğun konser ve iş temposunu gerekçe göstererek ağladığı anlar sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.
'İNSANLAR BİZİ ROBOT ZANNEDİYOR'
39 yaşındaki sanatçı, paylaşılan videoda ağlamaya başlayarak "Yorgunum. Biz robot değiliz, insanlar bizi bazen robot zannediyor bence. I'm okay" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin en ünlü sanatçıları arasında yer alan Hadise'nin yoğun konser ve iş temposunu gerekçe göstererek ağladığı anlar sosyal medyada milyonlarca etkileşim aldı.