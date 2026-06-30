Sahne performanslarının yanı sıra özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla da gündeme gelen Hadise, bu kez anne olma isteğini dile getirdi. Konseri sırasında dinleyicileriyle sohbet eden ünlü şarkıcı, kendisini annelik için hazır hissettiğini belirterek samimi itiraflarda bulundu.

HADİSE ANNE OLMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz günlerde Belçika'da ailesini ziyaret ettiğini ve ikinci kez hala olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Hadise, bu duygunun kendisinde annelik isteğini daha da güçlendirdiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı, "Ben de Belçika'daydım bu hafta. İkinci kez hala olmanın duygusu çok başka. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Halayken böyleyse Allah inşallah izin verirse ben de anne olursam bir gün inşallah. Kısmet. Muhtemelen inanılmaz bir duygu olacak. Çünkü şu an halayken bile bu duyguları yaşıyorsam anne olunca nasıl olacak çok merak ediyorum" dedi.

''DOĞRU PARTNERİ BULMAK LAZIM''

Anne olmaya hazır olduğunu da açıkça dile getiren Hadise, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Darısı benim başıma diyorum. Çok hazırım. Bir kadın kendisini hazır hissediyor değil mi anne olmak için? Ben mesela kendimi şu an hazır hissediyorum. İnşallah... Ama tabii önce doğru partneri bulmak lazım değil mi."

Hadise'nin sahneden yaptığı bu samimi açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle "Çok hazırım" ve "Önce doğru partneri bulmak lazım" sözleri hayranları tarafından çok sayıda yorum aldı.