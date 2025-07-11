Ünlü sanatçı Hadise, uzun zamandır hazırlandığı Harbiye konserinde ağızları açıkta bıraktı. Konserin ilkini gerçekleştiren Hadise, şovları ve 20 kişilik uluslararası dansçılarıyla son günlerin en çok konuşulacak sahnelerine imza attı.
İDDİALI DANSLAR... DUŞ... YATAK
Lateks mayosuyla iddialı danslar yapan ünlü şarkıcı, sahnede duş aldı. Bununla yetinmeyen Hadise, sahnede kırmızı bir yatak üzerinde şarkılarını söyledi.
ANNESİ VE KIZ KARDEŞİ İZLEDİ
Hadise'nin konserine annesi Gülnihal Açıkgöz ve kız kardeşi Derya Açıkgöz de katıldı. İnanılmaz şovlara imza atan sanatçı, sosyal medyayı da ikiye böldü.
Yatakta dans edip şarkı söyleyen Hadise, cesur mini etekleri ve sahnedeki duşuyla adından söz ettirdi.