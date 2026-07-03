Şarkıcı Hadise, kızı Melek Bal üzerinden yaptığı açıklamalarda kendisini hedef alan Umut Akyürek'e karşı yargı yoluna başvurdu. Hadise'nin avukatı Orhan Müezzinoğlu aracılığıyla açılan davada, Akyürek'in açıklamalarının sanatçının itibarına zarar verdiği belirtilerek 60 bin lira manevi tazminat talep edildi.

''GENÇLER HADİSE VE GÜLŞEN YÜZÜNDEN BU HALDE''

Dava dilekçesinde, Umut Akyürek'in kızı Melek Bal'ın dedesinin cenazesinde paylaştığı videonun ardından yaptığı açıklamalara yer verildi. Akyürek, "Hadise ve Gülşen gibi popüler kültürün figürlerini ölene kadar eleştireceğim. Onlar gibi donla sahneye çıkan kadınlar yüzünden gençlik bu hâlde" ifadelerini kullanmıştı.

''İTİBAR SUİKASTİ YÜRÜTÜLDÜ''

Hadise'nin avukatı Orhan Müezzinoğlu ise dava dilekçesinde, Akyürek'in kendi çocuğuyla ilgili yaşananları müvekkiline yüklediğini savundu. Dilekçede, "Umut Akyürek'in suç teşkil eden eylemleri yüzünden müvekkilimiz adeta bir linç kampanyası ile baş başa kalmıştır. Müvekkil, çocukların ve gençlerin ahlakını bozan kişi olarak ilan edilmiş, hakkında itibar suikastı yürütülmüştür" denildi.

60 BİN LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ

Dilekçede ayrıca, Akyürek'in açıklamalarının Hadise'nin hem mesleki hem de ekonomik itibarını hedef aldığı öne sürülerek, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 60 bin lira manevi tazminata hükmedilmesi talep edildi.

Öte yandan Umut Akyürek'in açıklamalarında adı geçen bir diğer sanatçı Gülşen'in de Akyürek hakkında manevi tazminat davası açtığı öğrenildi.