Bir sosyal medya kullanıcısı Hadise'nin yeni şarkısı 'Fırtına'nın klibini överken Demet Akalın'a meydan okudu.

Kullanıcının, "Hadise'nin son şarkısı 'Fırtına' bence son 10 yılda yapılmış en iyi pop Türk şarkılarından biri. Hem müziği hem klibiyle harika! Demet Akalın'ın buna örnek alması lazım, yapay zekasız gerçek emekle nasıl güzel klip yapılır gösteriyor" yorumuna Demet Akalın'ın cevabı ise sert oldu.

Akalın, "Akal değil soyadım ben bunların alasını çektim onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçen günlerde Hadise'nin 'Esas Oğlan'la oyunculuğa adım atmasıyla ilgili konuşan Akalın "Hadise'nin dizisini izlemedim, izlemem de. Ben Ebru Gündeş'ciyim, kıblem belli. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin" açıklamalarında bulunmuştu.

'O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda yıllarca yan yana oturan Hadise ve Ebru Gündeş'in arası Hadise'nin Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile arasında çıkan aşk dedikodularıyla bozulmuştu.