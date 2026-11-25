Şarkıcı Hadise’nin 14 yıl önce A Milli Futbol Takımı’nın RAMS Park’ta oynadığı karşılaşmada seslendirdiği şarkı sırasında bir görevli çocukla dans ettiği anlar, aradan geçen yılların ardından yeniden sosyal medyanın gündemine taşındı.

"KİM BİLEBİLİRDİ Kİ..."

Söz konusu görüntüleri paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, videodaki çocuğun bugün eşi olduğunu açıkladı. Kullanıcı, paylaşımına “Kim bilebilirdi ki yıllar önce viral olan bu çocuğun kocam olacağını” notunu düştü.

Yıllar önceki görüntülerini izleyen adamın neşeli tavırları da dikkat çekti. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, Hadise’nin dans ettiği çocuğun yıllar sonra evlilik bağıyla gündeme gelmesi sosyal medya kullanıcılarını şaşırttı.