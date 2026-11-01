Hadise’nin yıllar önce müzikseverlerle buluşturduğu “Aşkkolik” şarkısı, 18 yıl sonra sosyal medyada yeniden gündeme geldi. TikTok’ta kullanıcıların paylaşımlarına eşlik eden parça, kısa sürede viral olurken Hadise de bu akıma kayıtsız kalmadı. 18 YIL SONRA YENİDEN GÜNDEMDE 2008 yılında yayımlanan “Aşkkolik”, aradan geçen yıllara rağmen dinleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Özellikle TikTok’ta yeni neslin de keşfettiği şarkı, çok sayıda paylaşımda kullanılmaya başladı. HADİSE DE AKIMA KATILDI Şarkısının dijital platformlarda yeniden yükselişe geçmesi üzerine Hadise de “Aşkkolik” eşliğinde bir video çekerek akıma katıldı. Ünlü şarkıcı, paylaşımıyla dinleyicilerine teşekkür ederken 18 yıl önce yayımlanan parçasının yeniden ilgi görmesine kayıtsız kalmadı.

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