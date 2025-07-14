Harbiye Açıkhava konserleriyle gündemden düşmeyen Hadise, sosyal medya kadar ünlüler dünyasında da kutuplaşmaya neden oldu. Hadise'yi izlemeye giden Atilla Atasoy, ünlü şarkıcının sahne performansını övünce, Nükhet Duru'dan tepki aldı. Duru, "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?"tepkisine karşılık Atasoy'dan kızdıracak bir karşılık geldi.

HADİSE YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR

Harbiye'de erotik sahne performansı ve sahne kostümleriyle dikkatleri üzerine çeken Hadise, iki ismi de karşı karşıya getirdi. Şarkıcı Nükhet Duru ile Atilla Atasoy, Hadise yüzünden birbirlerine girdi.

"ÇEKEMİYORLAR"

Hadise'yi izlemeye giden Atilla Atasoy, "Süper Hadise... Müthiş bir kareografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise" diyerek övgülere boğdu. NükhetDuru ise bu övgüler karşısında Atasoy'a "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" yorumunda bulundu.

Atasoy, Nükhet Duru'ya tepkisini uzun bir yanıt verdi. Atasoy, şunları yazdı:

"Belçika'da eğitim almış, küçüklüğünden beri dans edip, şarkı söyleyen Hadise kardeşimizi niçin çekemiyorlar anlamadım. Türk sahnesinde en iyi şovları Hadise ile Edis yapıyor. En şaşırdığım eleştiri de Nükhet Duru'dan geldi. 'Gözlerine perde mi indi Attilacığım?' demiş. Nükhetciğim bir alemsin. Senin göbek - kalça danslarına mı razı olalım?"