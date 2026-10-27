Ünlü şarkıcı Hadise, 41’inci yaş gününü Ortaköy’deki lüks bir otelde düzenlenen özel partiyle kutladı. Yakın çevresinin katıldığı gecede eğlencenin yanı sıra, davetlilere yönelik olduğu öne sürülen kural da merak uyandırdı.

HADİSE’NİN PARTİSİNDE TELEFONLAR KAPATILDI İDDİASI

Takvim’den Doğan Savaş’ın haberine göre, Hadise’nin doğum günü partisine katılan konuklardan cep telefonlarını kapatmaları istendi. İddiaya göre bu uygulamayla gecede fotoğraf ve video çekilmesinin önüne geçilmesi amaçlandı.

KUTLAMADAN KARELERİ KENDİSİ PAYLAŞTI

Davetlilerin görüntü almasının engellendiği öne sürülen gecede Hadise ise kendi çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcının doğum günü kutlamasının ayrıntılarını ne ölçüde paylaşmayı tercih ettiği merak konusu oldu.