Dinçerler Group, Little Caesars Pizza'nın Türkiye operasyonunu devraldığını duyurdu.

Markanın Türkiye'deki yaklaşık 30 yıllık geçmişinde yeni bir dönem başlatan şirket, yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyatla sunarak pizza sektöründeki fiyat-değer liderliğini pekiştirmeyi amaçladığını açıkladı.

Tüm markalarıyla 2029'a kadar 1.000'in üzerinde şubeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten Dinçerler Group CEO'su Mehmet Dinçerler, "Little Caesars Pizza'nın yaklaşık 30 yıllık Türkiye hikâyesinde yeni dönemi üstlenmek bizim için önemli bir sorumluluk, aynı zamanda güçlü bir büyüme fırsatı" açıklamasını yaptı.

Münhasır temsilcilik anlaşması, Little Caesars Enterprises, INC. Global Perakende Başkanı ve CEO'su Paula Vissing ile Dinçerler Group CEO'su Mehmet Dinçerler'in katılımıyla markanın Detroit'teki merkezinde imzalandı.

Grup, 2012'de Gloria Jean's Coffees ile başladığı uluslararası marka yolculuğunu 2022'de Magnolia Bakery ve son olarak Little Caesars Pizza ile genişletmiş oldu.

HADİSE İLE EVLİLİĞİYLE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Şirketin CEO'su Mehmet Dinçerler, şarkıcı Hadise ile Nisan 2022'de Çırağan Sarayı'nda evlenmiş, yaklaşık 5 ay süren evliliklerinin ardından Eylül 2022'de tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.