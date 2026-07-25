Sedat Peker'in, adını yaşatan ailelere 50 gram altın hediye edeceğini açıklamasının kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından benzer bir jest bu kez ünlü şarkıcı Hadise'den geldi. Ünlü şarkıcı Hadise, konser sırasında sergilediği sürpriz davranışla hem izleyicileri duygulandırdı hem de sosyal medyada gündem oldu.

Sahnedeki enerjisi ve sevilen şarkılarıyla konserine devam eden Hadise, ön sıralarda kendisini büyük bir heyecanla izleyen küçük bir hayranını fark etti. Minik hayranını sahneye davet eden ünlü isim, onu kucağına alarak bir süre sohbet etti. İkilinin samimi anları salondaki izleyicilerden alkış aldı.

SALONU ŞAŞIRTAN ALTIN HEDİYESİ

Konser sırasında küçük hayranına unutamayacağı bir anı bırakmak isteyen Hadise, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. Güncel değeri yaklaşık 200 bin TL olan "beşi bir yerde" altın hediye edeceğini açıklayan ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Adresinizi alalım, beşi bir yerde yollayacağım."

Hadise'nin bu sözleri konser alanında büyük alkış alırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada da geniş ilgi gördü. Sanatçının minik hayranına yaptığı jest, hayranları tarafından takdirle karşılandı.