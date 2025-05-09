Hem kariyeri hem özel hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi...

Şarkıcı Hadise, R&B müziğin efsane ismi Usher'ın Londra'daki konserine gitti. Ardından kuliste Usher ile bir araya gelen Hadise, bu anı ölümsüzleştirdi.

Usher'ı etiketleyerek paylaştığı fotoğraflara "Sadece ben, Londra ve yaşayan bir efsane. Büyütülecek bir şey değil" notunu düştü.

İkilinin fotoğraflarına "İki efsane bir arada", "Olay" gibi yorumlar yapıldı.

PARİS MODA HAFTASI'NDA TANIŞMIŞLARDI

Öte yandan bu Hadise ile Usher'ın ilk karşılaşması değil. Ünlü şarkıcı, 2023 Paris Moda Haftası'nda da Usher ile tanışmış ve kısa bir sohbet gerçekleştirmişti.