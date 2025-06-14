Özel hayatı, sahne tarzı ve dansları ile gündemden düşmeyen Hadise Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

Bu akşam Antalya'da vereceği konser öncesi rahatsızlandığını açıklayan 39 yaşındaki şarkıcı "Antalya. Sesim gitti ama akşam için elimden geleni yapıyorum. Şimdi havaalanına geçiyorum. Umarım iyi olurum" ifadelerini kullandı.

"BU KÖTÜ NİYET DEĞİL DE NE?"

Öte yandan Avrupa turnesi kapsamında birçok ülkede sahne alan Hadise geçen gün de "Konserleri dolmuyor" eleştirilerine cevap vermişti.

Hadise, "Bir fotoğraf çekilmiş bir konserimizden, insanlar içeriye girerken arka taraflar daha tam dolmamışken. 'Hadise salonları dolduramıyor.' Şimdi bakın bu kötü niyet değil de ne? Böyle magazin yapılır mı sizce? Ben size şunu söyleyeyim tabi ki her sahne tamamen dolu olmayabilir. Ben Hadise olarak bunu kabul edebiliyorum. Bunu birçok sanatçı yaşıyor onlara bir şey demiyorlar ama bana gelince saatlerce konuşabiliyorlar" diyerek kendisini hedef alanlara sitem etmişti.