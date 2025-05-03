Hadise, 'Esas Oğlan' setinde tanıştığı yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Sönmez'le ilişkisini kısa bir süre önce noktalayan 39 yaşındaki şarkıcı Maldivler'e tatile gitti.
Önceki gün bikinili pozlarını ve tatil karelerini Instagram hesabından paylaşan Hadise'ye beğeni ve yorum yağdı.
Hadise gönderisine de "Başkalarıyla aynı yolu izlemediğin için sana kayıp diyecekler. Bırak sana istedikleri gibi desinler. Onların oynamanı istediği rolü oynamak zorunda değilsin. Dünyada oynamak için kendi rolünü yarat" notunu düştü.