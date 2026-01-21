Özel hayatı, sahne tarzı, dansları ve açıklamaları ile gündemden düşmeyen Hadise bu kez takma kirpikleriyle adından söz ettirdi.

Şarkıcı konuk olduğu bir programda takma kirpikleriyle ilgili itirafta bulundu.

"BİR KEZ KULLANIP ATMIYORUM"

Hadise, "Takma kirpikleri bir kez kullanıp atmıyorum. En az bir yıl kullanıyorum. Çünkü çok pahalı” diye konuştu.

MAKYAJSIZ HALİ GÜNDEM OLMUŞTU

Hadise'nin geçen günlerde sosyal medyada paylaştığı filtresiz ve makyajsız hali gündem olmuştu.

Şarkıcının doğal haline şaşıranlar kadar "Makyajsız daha güzel" diyenler de olmuştu.